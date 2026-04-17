Francoforte: rosso per Aurubis

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore tedesco di rame , con una flessione del 3,09%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aurubis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big europea del rame rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 183,5 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 180,9. L'equilibrata forza rialzista di Aurubis è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 186,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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