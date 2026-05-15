Francoforte: andamento rialzista per Freenet
(Teleborsa) - Balza in avanti Freenet, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,18%.
L'andamento di Freenet nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Freenet mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 25,41 Euro con area di resistenza individuata a quota 26,27. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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