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/ Francoforte: andamento rialzista per Nordex
Francoforte: andamento rialzista per Nordex
Migliori e peggiori
,
In breve
28 aprile 2026 - 09.50
Punta con decisione al rialzo la performance di
Nordex
, con una variazione percentuale del 2,31%.
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