Francoforte: Delivery Hero si muove verso il basso
(Teleborsa) - Pressione su Delivery Hero, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,19%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Delivery Hero mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +31,12%, rispetto a -0,31% del MDAX).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27,21 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26,05. L'equilibrata forza rialzista di Delivery Hero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 28,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```