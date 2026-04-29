Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Ribasso per la prima banca tedesca come assets, che presenta una flessione del 2,64%.
L'andamento di Deutsche Bank nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 26,76 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 26,35. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 26,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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