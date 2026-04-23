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Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank
Ribasso per la prima banca tedesca come assets, che presenta una flessione del 2,35%.
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