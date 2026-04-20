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Francoforte: scambi negativi per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Deutsche Bank
Composto ribasso per la prima banca tedesca come assets, in flessione del 2,85% sui valori precedenti.
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