Milano 11:12
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Nasdaq 28-apr
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Dow Jones 28-apr
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Londra 11:12
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Francoforte 11:12
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Francoforte: andamento negativo per Deutsche Bank

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Deutsche Bank
Sottotono la prima banca tedesca come assets, che passa di mano con un calo del 2,64%.
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