Francoforte: movimento negativo per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la prima banca tedesca come assets , con una flessione del 3,01%.



La tendenza ad una settimana di Deutsche Bank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della banca d'affari tedesca mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 28,19 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 27,96. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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