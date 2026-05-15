Francoforte: in calo Lanxess

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia chimica tedesca , con una flessione del 2,24%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lanxess rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,59 Euro e primo supporto individuato a 18,18. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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