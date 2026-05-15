Madrid: andamento negativo per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' istituto finanziario con sede in Spagna , che mostra un decremento dell'1,88%.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' Ibex 35 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Unicaja Banco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,729 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,695. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,763.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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