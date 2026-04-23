New York: andamento negativo per Microsoft
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso informatico americano, con una flessione del 2,64%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Microsoft più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della società informatica di Redmond sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 431 USD. Possibile una discesa fino al bottom 413,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 448,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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