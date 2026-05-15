New York: brillante l'andamento di C.H.Robinson

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di servizi logistici , con una variazione percentuale del 3,54%.



Lo scenario su base settimanale di C.H.Robinson rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di C.H.Robinson suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 162,7 USD con tetto rappresentato dall'area 167,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 160,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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