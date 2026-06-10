New York: performance negativa per Boeing
(Teleborsa) - Sottotono il colosso dell'aereonautica, che passa di mano con un calo del 2,56%.
Lo scenario su base settimanale di Boeing rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico del gigante aerospaziale statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 206,8 USD con area di resistenza individuata a quota 212,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 204,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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