OPA Digital Value, raggiunto il 93,6% del capitale: delisting vicino

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da OEP Capital Advisors su Digital Value , al termine del periodo di adesione l'offerente è arrivato a detenere complessive 9.598.983 azioni, pari al 93,59% del capitale sociale.



Sulla base dei risultati provvisori dell'offerta comunicati da Equita SIM e Banca Akros, in qualità di intermediari incaricati del coordinamento, all'odierna chiusura del periodo di adesione risultano portate in adesione 2.219.762 azioni, pari al 21,64% del capitale e al 71,50% delle azioni oggetto dell'offerta, per un controvalore complessivo di 64,4 milioni di euro. Inoltre, l'offerente ha effettuato acquisti sul mercato al di fuori dell'offerta per complessive 227.154 azioni, pari al 2,21% del capitale e al 7,32% delle azioni oggetto dell'offerta.



Confermato il pagamento del corrispettivo in data 22 maggio 2026. A seguito dell'adempimento del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni delle azioni e il delisting.

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