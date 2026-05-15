Piazza Affari: andamento rialzista per Leonardo
(Teleborsa) - Seduta positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che avanza bene del 2,02%.
La tendenza ad una settimana di Leonardo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del contractor italiano nel settore Difesa suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 50,04 Euro con tetto rappresentato dall'area 51,29. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 49,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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