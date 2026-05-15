Piazza Affari: andamento rialzista per Leonardo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che avanza bene del 2,02%.



La tendenza ad una settimana di Leonardo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del contractor italiano nel settore Difesa suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 50,04 Euro con tetto rappresentato dall'area 51,29. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 49,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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