Piazza Affari: Leonardo scende verso 48,79 Euro

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che esibisce una perdita secca del 3,88% sui valori precedenti.



L'andamento di Leonardo nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del contractor italiano nel settore Difesa segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 48,79 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 50,38. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 48,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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