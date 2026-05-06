Technogym, ricavi 1° trimestre in crescita del 10%

(Teleborsa) - Technogym annuncia una crescita a doppia cifra del fatturato nel 1° trimestre dell'anno. I ricavi totali sono pari a 237 milioni di euro, in aumento del 10,1% (+12,6% a cambi costanti) rispetto al medesimo periodo del 2025, grazie ad una crescita notevole sia nel consumer (+7,9%) che nel commercial (+10,8%). Un andamento che conferma il successo della strategia di Technogym basata sul wellness-on-the-go, che permette una notevole flessibilità del modello di business.



"Siamo orgogliosi del percorso che ci ha permesso di mantenere la promessa di crescita sostenibile e profittevole di lungo termine fatta ai nostri investitori il 3 maggio 2016, il primo giorno di quotazione in Borsa Italiana", ha affermato il Presidente e Amministratore Delegato Nerio Alessandri, aggiungendo "il primo trimestre di quest'anno ha segnato un traguardo importante: siamo stati, per la decima volta, Fornitori Ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici".



Nel trimestre, Technogym registra una crescita in tutte le aree geografiche, così come avvenuto nel corso di tutto il 2025. Continua a crescere l’Europa, grazie a una performance ben distribuita tra i diversi Paesi, e aumenta in misura ancora più importante il business italiano, a conferma della opportunità di penetrazione che il Gruppo ha a livello globale nei prossimi anni. Si segnala inoltre la performance positiva nell'area MEIA nonostante le tensioni geopolitiche così come lo sviluppo in Americas, nonostante il cambio sfavorevole.



In riferimento all’analisi del fatturato per canale di vendita si evidenzia l’eccellente performance del canale Wholesale, per effetto di una migliorata produttività e copertura del mercato. Continua inoltre ad essere molto positivo il contributo del canale Retail, che conferma la strategia del Gruppo nel presidiare direttamente il territorio attraverso attivazioni continue che alimentano le diverse community di consumatori e massimizzano l’approccio direct-to-consumer.







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