Piazza Affari: balza in avanti ERG

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nel settore delle energie rinnovabili , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,05%.



Lo scenario su base settimanale di ERG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del primo produttore di energia eolica in Italia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,2 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,88. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 20,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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