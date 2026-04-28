Piazza Affari: scambi al rialzo per ERG
(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che lievita del 2,07%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ERG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il primo produttore di energia eolica in Italia rispetto all'indice.
Lo status tecnico di ERG è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,83 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,49. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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