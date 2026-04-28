Piazza Affari: scambi al rialzo per ERG

(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nel settore delle energie rinnovabili , che lievita del 2,07%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ERG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il primo produttore di energia eolica in Italia rispetto all'indice.





Lo status tecnico di ERG è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,83 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,49. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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