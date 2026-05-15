Milano 17:35
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Piazza Affari: peggiora il comparto utility in Italia

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Piazza Affari: peggiora il comparto utility in Italia
Viene venduto parecchio il settore utility italiano, che continua la seduta a 52.312 punti.
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