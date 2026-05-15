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Piazza Affari: peggiora il comparto utility in Italia
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
15 maggio 2026 - 17.00
Viene venduto parecchio il
settore utility italiano
, che continua la seduta a 52.312 punti.
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