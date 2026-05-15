Piazza Affari: rosso per Fineco

(Teleborsa) - Sottotono il leader italiano nell'equity trading , che passa di mano con un calo dell'1,90%.



L'andamento di Fineco nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Fineco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 21,36 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 21,12. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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