Milano 9:36
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Piazza Affari: brillante l'andamento di Fineco

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Fineco
Avanza il leader italiano nell'equity trading, che guadagna bene, con una variazione del 2,18%.
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