Piazza Affari: andamento negativo per Fineco
(Teleborsa) - Pressione sul leader italiano nell'equity trading, che tratta con una perdita dell'1,84%.
Il trend di Fineco mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fineco. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fineco evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 21,59 Euro. Primo supporto a 21,22. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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