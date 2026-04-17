Piazza Affari: balza in avanti Fineco
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader italiano nell'equity trading, con una variazione percentuale del 2,18%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Fineco mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,31%, rispetto a +1,94% del principale indice della Borsa di Milano).
Le implicazioni di breve periodo di Fineco sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 22,18 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 21,84. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 22,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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