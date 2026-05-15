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Piazza Affari: scambi negativi per Buzzi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per Buzzi
Retrocede la società attiva nel settore del cemento, con un ribasso del 3,46%.
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