Si muove in ribasso Antofagasta a Londra

(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia mineraria , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,23% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Antofagasta mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,73%, rispetto a +0,12% del principale indice della Borsa di Londra ).







Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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