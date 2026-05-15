Si muove in ribasso Antofagasta a Londra
(Teleborsa) - Si muove in perdita la compagnia mineraria, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,23% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Antofagasta mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,73%, rispetto a +0,12% del principale indice della Borsa di Londra).
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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