Londra: andamento sostenuto per Antofagasta
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia mineraria, che tratta in utile del 2,99% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Antofagasta è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 36,53 sterline con tetto rappresentato dall'area 38,19. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 35,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```