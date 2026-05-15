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Si muove in ribasso l'indice del settore costruzioni italiano a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso l'indice del settore costruzioni italiano a Piazza Affari
Profondo rosso per il settore costruzioni a Milano, che retrocede a 69.825,53 punti, in netto calo dell'1,97%.
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