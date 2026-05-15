Tuttofood cresce ancora: 123mila presenze e ruolo sempre più globale per il food italiano

(Teleborsa) - Si è conclusa ieri, giovedì 14 mggio, un'edizione straordinaria di Tuttofood che, in soli due anni di organizzazione da parte di Fiere di Parma, è diventata the place to be per l’agroalimentare mondiale, coniugando le competenze acquisite, in 41 anni di Cibus, di attenzione alla platea di espositori e di distributori, con un effort molto rilevante che vale 6 milioni di euro sul piano incoming, con una piattaforma come Milano che è in grado di accogliere non solo gli espositori italiani, ma anche gli espositori esteri, selezionati in base a principi di qualità. Tutto questo ha generato un evento che in soli due anni ha raddoppiato tutte le sue dimensioni, sia espositive, da 47.000 a 82.000 metri quadrati, ma soprattutto in termini di presenze.



"Quest'anno abbiamo registrato 123.000 presenze rispetto alle 95.000 della scorsa edizione e le storiche 60-70.000 – dichiara Antonio Cellie, AD Fiere di Parma - quindi possiamo veramente dire che con questo progetto, che ha visto un'alleanza di sistema tra Fiere di Parma e Fiera Milano, e il coinvolgimento per la parte internazionale di Koelnmesse con Anuga, abbiamo intrapreso un percorso per portare in Italia finalmente una fiera globale sul Food di dimensioni assimilabili alle tre grandi che finora dominavano, impedendoci di emergere sul piano fieristico".



"Gli espositori – continua Cellie - hanno capito che c'è stata una crescita anche qualitativa, sia dei visitatori che degli espositori stessi, e questo premia un approccio che viene da lontano, dimostrando che Cibus era scalabile in una location adeguata. Questi risultati hanno quindi premiato la lungimiranza di tutti, di Fiera Milano e dei nostri azionisti: abbiamo creato valore creando in Italia una fiera globale e contemporaneamente abbiamo rafforzato anche Cibus, che l'anno prossimo se ne avvantaggerà, perché potrà utilizzare le attività di cross incoming, cross selling di TUTTOFOOD. In più, abbiamo sostenuto ulteriormente il Made in Italy, che ora può giocare in casa in una grande fiera internazionale ogni anno".





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