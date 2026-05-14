Centrale del Latte d'Italia, utile netto e Ebit in calo per maggiori costi di distribuzione

(Teleborsa) - Centrale del Latte d'Italia, terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un fatturato a 77,1 milioni di euro (-1,2% rispetto ai 78,1 milioni del primo trimestre 2025). Il calo riflette principalmente la riduzione del prezzo medio di vendita in Italia (-4,8% a 68,3 milioni) e nel canale Normal trade (-13,8%), solo parzialmente compensata dalla forte crescita degli Altri Paesi (+85,9% a 5,2 milioni) e del canale B2B partners (+20,4%).



Per segmento, il Milk Products è sostanzialmente stabile a 63,8 milioni (+0,3%), mentre il Dairy Products cede il 13,4% a 10,1 milioni per effetto del minor prezzo medio di vendita, riflesso a sua volta della riduzione dei costi delle materie prime. In crescita gli Altri prodotti (+14,9% a 3,2 milioni). Sul fronte dei canali, la Grande Distribuzione Organizzata cresce del 3,0% a 51,4 milioni, mentre il Food services cede il 22,8%.



Nonostante il lieve calo dei ricavi, l'EBITDA cresce del 4% a 7,1 milioni (+50 bps di margine al 9,2%), grazie al contenimento del costo del venduto. L'EBIT scende invece del 19,8% a 3,1 milioni per l'aumento delle spese di vendita e distribuzione (+11,0% a 12,0 milioni). L'utile netto si riduce del 23,1% a 1,7 milioni, da 2,2 milioni nel primo trimestre 2025. La posizione finanziaria netta è negativa per 20,2 milioni (da -18 milioni a fine 2025), con la variazione riconducibile alla stagionalità del capitale circolante.



Per il 2026 la Società si attende un andamento "comunque molto positivo", con attenzione al controllo dei costi e alla gestione finanziaria per massimizzare la generazione di free cash flow da destinare alla crescita e alla remunerazione degli azionisti. Gli amministratori monitorano gli effetti della crisi in Medio Oriente – in particolare su inflazione, costi di trasporto e utility – ma escludono al momento impatti negativi significativi.

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