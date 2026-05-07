TuttoFood 2026: la fiera dell'agroalimentare torna a Milano dall'11 maggio

Quattro giornate con un programma ricco di 250 eventi. Il primo giorno prevista la presentazione di AOP Unione Quarta Gamma: nove imprese per rilanciare il settore

(Teleborsa) - Dall'11 al 14 maggio torna TuttoFood 2026, con un programma ricchissimo di circa 250 eventi dedicati alla filiera agroalimentare italiana e internazionale. Quattro giornate che metteranno a confronto industria, distribuzione, istituzioni e mondo accademico sui principali temi del food & beverage, con la presentazione di 1.500 prodotti.



L'inaugurazione è prevista alle ore 11.00 presso la TuttoFood Hall, alla presenza del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, dei presidenti di Fiera Milano Carlo Bonomi, di Fiere di Parma Franco Mosconi, della Regione Lombardia Attilio Fontana e della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. Interverranno inoltre il direttore generale di FoodDrinkEurope Dirk Jacobs e il presidente di ICE-Agenzia Matteo Zoppas. Previsto un videomessaggio del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.



Nel pomeriggio del primo giorno è in programma il Forum Internazionale della Cucina Italiana, organizzato con il MASAF, e l'evento "Fresh & Produce Retail Europe Observatory", che ospiterà la presentazione ufficiale di AOP Unione Quarta Gamma, neonata associazione che riunisce nove imprese del settore, e l'assegnazione del primo Fresh & Produce Retail Award.



Il terzo giorno, il convegno "Dos mundos, Una Dirección", organizzato da Cibus Link in collaborazione con il Ministero dell'Economia del Paraguay, analizzerà le opportunità di export legate all'accordo con il Mercosur. Interverrà Nahuel Pianarosa, manager del Grupo Vierci.



Tra le novità, un'area realizzata con T-OOL (spin-off dell'Università di Parma) e l'ateneo parmense, concepita come uno shop digitale che attraverso sistemi di face monitoring ed eye tracking analizza il gradimento dei consumatori per prodotti orientati alla responsabilità socio-ambientale. Esordiscono inoltre le Indicazioni Geografiche europee con AREPO, l'Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di Origine.



La seconda giornata sarà incentrata su sostenibilità, spreco alimentare, biologico, plant-based e Retail Media Economy. Il 13 maggio focus su logistica internazionale del fresco, criteri ESG, packaging sostenibile e proteine alternative. La quarta giornata chiuderà con i temi delle supply chain trasparenti, dell'innovazione tecnologica negli allevamenti e del data-driven marketing.



In parallelo, al padiglione 6, si svolgerà Mixology Experience 2026, dedicato al beverage nel fuoricasa, con approfondimenti su aperitivo, vino, birra, caffè, no-low alcool e beverage pairing.



Nella prima giornata di Tuttofood 2026, la nuova AOP Unione Quarta Gamma, associazione che riunisce nove imprese della produzione nazionale di insalate in busta e ortofrutta pronta al consumo. Il progetto, promosso da Filiera Italia, coinvolge operatori che rappresentano oltre il 50% della produzione italiana sia di materie prime sia di prodotto finito.



L'iniziativa nasce in risposta alla stagnazione del comparto: tra il 2021 e il 2025 i prezzi al consumo dell'ortofrutta sono cresciuti del 18%, mentre la IV Gamma si è fermata al +4,5%, nonostante l'Italia sia primo Paese al mondo per consumo pro capite di insalate in busta e leader europeo nella produzione. Interverranno alla presentazione Luigi Scordamaglia (AD Filiera Italia), Roberto Della Casa (Agroter) e Felice Poli (presidente AOP Unione Quarta Gamma). Attesa la chiusura del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida.



In programma anche la presentazione della ricerca dell'Osservatorio FrePRE, condotta in 9 Paesi europei con 7.000 interviste a clienti di 250 insegne, e l'assegnazione del primo Fresh & Produce Retail Award.







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