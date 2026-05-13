MD, ricavi in leggera crescita a 3,8 miliardi di euro nel 2025. Utile a 97,5 milioni

(Teleborsa) - MD, colosso italiano della grande distribuzione organizzata, ha chiuso il 2025 con ricavi a 3,8 miliardi di euro (+2%) e una crescita ancora più significativa nel valore generato netto, che registra un incremento dell'8%, insieme alla marginalità che si attesta al 6,43% rispetto al 6,09% dell'esercizio precedente. L'utile netto è salito a 97,5 milioni di euro, con un incremento del 2,65% rispetto al 2024.



"Siamo soddisfatti - dichiara Patrizio Podini, presidente e fondatore di MD - dei risultati raggiunti in un contesto competitivo che continua a richiedere efficienza, capacità di adattamento e attenzione costante ai bisogni delle famiglie. Guardiamo al futuro con la solidità di un'azienda che da oltre trent'anni cresce mantenendo saldi i propri valori fondanti e mettendo sempre il consumatore al centro della propria strategia".



La rete conta oggi 785 punti vendita presenti in tutte le 20 regioni italiane, 82 marchi private label e 2.368 prodotti a marchio.



"Prosegue l'attuazione del nostro piano industriale - dichiara l'AD Maria Luisa Podini - focalizzato sulla riqualificazione della rete vendita, sull'evoluzione del format dei punti vendita e sul rafforzamento della nostra private label, sempre più centrale nella relazione di fiducia con il consumatore e coerente con la nostra promessa della buona spesa non solo a parole".

Condividi

```