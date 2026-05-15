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WIIT, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
WIIT, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Grande giornata per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,62%.
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