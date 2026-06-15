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Stellantis, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Stellantis, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari
Brilla la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che passa di mano con un aumento del 5,14%.
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