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Analisi Tecnica: GBP/USD del 17/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 17/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 maggio

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,02%.

Analizzando lo scenario del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,3258. Prima resistenza a 1,3456. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,3192.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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