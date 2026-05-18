Analisi Tecnica: GBP/USD del 17/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 maggio
Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,02%.
Analizzando lo scenario del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,3258. Prima resistenza a 1,3456. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,3192.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)