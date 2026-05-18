Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 15/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 maggio
Giornata poco mossa per indice spagnolo, che chiude la giornata del 15 maggio con una variazione percentuale negativa dell'1,05% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico di IBEX 35 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 17.513,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 17.792,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 17.404.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)