Londra: andamento rialzista per SSE

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore inglese di elettricità e gas , con una variazione percentuale dell'1,81%.



L'andamento di SSE nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22,65 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23,37. Il peggioramento di SSE è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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