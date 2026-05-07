Londra: calo per SSE

(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore inglese di elettricità e gas , in flessione del 2,23% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di SSE rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di SSE suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 24,52 sterline con tetto rappresentato dall'area 25,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 24,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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