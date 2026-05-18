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/ Londra: scambi al rialzo per Centrica
Londra: scambi al rialzo per Centrica
Migliori e peggiori
,
In breve
18 maggio 2026 - 13.00
Apprezzabile rialzo per il
fornitore di elettricità e gas
, in guadagno del 2,80% sui valori precedenti.
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