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Londra: scambi al rialzo per Centrica

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Centrica
Apprezzabile rialzo per il fornitore di elettricità e gas, in guadagno del 2,80% sui valori precedenti.
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