Londra: nuovo spunto rialzista per Centrica

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di elettricità e gas , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,00%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo scenario tecnico di Centrica mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,856 sterline con area di resistenza individuata a quota 1,906. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,828.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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