Londra: positiva la giornata per Centrica
(Teleborsa) - Avanza il fornitore di elettricità e gas, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.
Lo scenario su base settimanale di Centrica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo di Centrica ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,801 sterline. Supporto a 1,719. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,883.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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