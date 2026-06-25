Londra: positiva la giornata per Centrica

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di elettricità e gas , che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.



Lo scenario su base settimanale di Centrica rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo di Centrica ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,801 sterline. Supporto a 1,719. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,883.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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