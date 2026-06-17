Milano 14:19
52.517 +0,16%
Nasdaq 16-giu
29.968 0,00%
Dow Jones 16-giu
52.000 +0,64%
Londra 14:19
10.487 -0,07%
Francoforte 14:19
24.877 -0,13%

Londra: in calo Centrica

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Centrica
Si muove verso il basso il fornitore di elettricità e gas, con una flessione dell'1,98%.
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