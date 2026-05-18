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Madrid: positiva la giornata per Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per Solaria
Apprezzabile rialzo per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, in guadagno del 2,05% sui valori precedenti.
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