Mutui casa, boom del digitale: AI e online guidano le scelte delle famiglie

Il 65% degli italiani usa canali digitali per informarsi sui mutui

(Teleborsa) - Nel 2025 il 46% delle compravendite residenziali è stato assistito da un mutuo, mentre quasi un quarto dei prestiti alle famiglie attivi in Italia riguarda finanziamenti per l’acquisto della casa. Inoltre, l’89% delle famiglie consulta annunci immobiliari online e il 65% utilizza canali digitali per informarsi sui mutui.



È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del Borsino Mutui Acquisto Casa, l’osservatorio realizzato da Nomisma e MutuiSupermarket.it, secondo cui la proprietà della casa continua a rappresentare una priorità per gli italiani.



Lo studio evidenzia però anche come la variabilità dei tassi e le diverse politiche adottate dalle banche rendano l’offerta sempre più ampia e complessa, generando spesso stress e difficoltà di scelta per le famiglie, soprattutto in un contesto in cui, secondo l’Ocse, le competenze finanziarie degli italiani restano limitate.



Per questo motivo, gli strumenti digitali stanno assumendo un ruolo sempre più importante nel supportare le famiglie nella scelta della soluzione di mutuo più conveniente e sostenibile.



Al fine di ridurre i bias informativi, il canale digitale rappresenta lo strumento più frequentemente utilizzato per scegliere il mutuo più idoneo, tanto che oggi più di 6 italiani su 10 utilizzano le piattaforme online per orientare in modo consapevole le proprie decisioni in un ambito che indubbiamente rappresenta un aspetto cruciale per la vita della famiglia.



Oltre alla possibilità di simulare la rata e confrontare agevolmente le differenti offerte disponibili sul mercato, con l’aspettativa per il 24% delle famiglie di poter sottoscrivere un contratto di mutuo completamente online, per molti utenti gli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme digitali rappresentano anche una fonte insostituibile per raccogliere informazioni utili e approfondire concretamente la conoscenza di concetti chiave.



Secondo la survey condotta da Nomisma e MutuiSupermarket, oggi il 41% degli italiani evidenzia la necessità di avere maggiore chiarezza e trasparenza sui costi complessivi del mutuo, il 45% cerca la possibilità di simulare le differenti possibilità di rata mensile e il 52% sente l’esigenza di confrontare i tassi di interesse delle principali offerte di mutuo.



L’esigenza di accrescere il set di informazioni a supporto di una scelta importante e impegnativa come quella del mutuo trova conferma anche nell’apprezzamento della semplicità della consulenza online (per il 31% degli intervistati). Ed è proprio sul fronte informativo a supporto delle decisioni che l’evoluzione tecnologica sta giocando un ruolo sempre più rilevante, con le nuove opportunità offerte dall’applicazione dell’intelligenza artificiale, ormai entrata nelle abitudini quotidiane di un crescente numero di famiglie. In particolare, dalla ricerca emerge che il 71% dei giovani under 36 si dichiara propenso nei prossimi mesi a utilizzare l’AI per scegliere e ottenere il proprio mutuo casa.



Nello specifico, secondo quanto emerge dal Borsino Nomisma – MutuiSupermarket, l’AI non solo è percepita come uno strumento di semplificazione e supporto decisionale, ma come uno strumento efficace per la spiegazione chiara delle differenze tra le varie proposte di mutuo (35%), per l’aiuto nella comprensione di termini tecnici, finanziari e contrattuali (33%), nonché per la ricerca interattiva e guidata delle migliori offerte di mutuo sul mercato (33%). Da ultimo, per oltre 1/5 degli intervistati è apprezzata anche per la capacità di fornire risposte personalizzate in base al profilo economico e familiare.



L’indagine effettuata rileva anche una elevata propensione degli italiani all’utilizzo di comparatori di mutui di nuova generazione potenziati con Intelligenza Artificiale: il 69% degli italiani si dichiara propenso al suo utilizzo. L’indagine evidenzia, inoltre, un forte apprezzamento per questa tecnologia: su una scala da 1 a 10, il 43% degli intervistati ritiene che un comparatore evoluto con IA migliorerebbe ampiamente la propria esperienza di ricerca del mutuo, percentuale che sale al 50% per richiedenti sotto i 36 anni.



Da oggi il mutuo si sceglie parlando con l’AI



Per rendere sempre più personalizzata ed esaustiva l’esperienza del consumatore alla ricerca di un mutuo, la piattaforma di MutuiSupermarket.it, liberamente fruibile, è stata arricchita con l’implementazione di ChatMutuo AI, il primo assistente conversazionale mutui in Italia basato sull’intelligenza artificiale, che permette all’utente di interagire in tempo reale tramite un pannello chat e ottenere informazioni chiare e complete su ogni aspetto del mutuo, con risultati sorprendenti sul fronte della fruibilità e della semplicità di interazione



Nello specifico, l’utente può porre ad "Axel" - l’assistente AI di ChatMutuo disponibile alla pagina dedicata, domande specifiche e dettagliate che consentono di ottenere risposte puntuali e personalizzate su ogni aspetto inerente il mutuo (aspetti tecnici, legali, finanziari, di processo, etc.) e sulle migliori offerte disponibili sul mercato.



In particolare, ChatMutuo AI, disponibile per gli utenti in modalità totalmente gratuita con un limite massimo di domande giornaliere, permette il confronto dei migliori mutui delle banche partner della piattaforma di MutuiSupermarket - che rappresentano oltre il 90% del mercato italiano – dando accesso immediato ad un parere di fattibilità del mutuo desiderato, fornito da un consulente esperto sui criteri di credito della singola banca erogante.



"Il ruolo degli agenti di intelligenza artificiale, disegnati per assistere privati e famiglie in ricerche e operazioni specifiche attraverso un’interazione conversazionale immediata e completa, rappresenta oggi uno dei temi più dibattuti nel campo delle tecnologie dell’informazione. Come MutuiSupermarket abbiamo iniziato a lavorare sull’evoluzione del nostro servizio di comparazione mutui in chiave AI a inizio 2024. Oggi lanciamo ChatMutuo AI: il primo Agente Mutui in Italia basato sull’Intelligenza Artificiale, un assistente conversazionale AI che vuole supportare gli utenti nel processo di comprensione di tutti gli aspetti inerenti al mutuo e nel rapido ottenimento della migliore soluzione disponibile sul mercato. ChatMutuo si pone quindi un duplice obiettivo: da un lato, fornire al consumatore uno strumento di educazione e approfondimento finanziario quanto mai fruibile e semplice, dall’altro facilitare una scelta di mutuo informata e personalizzata, garantendo l’accesso immediato alle migliori offerte di mercato, aggiornate in tempo reale" – illustra Stefano Rossini, Amministratore e Fondatore di MutuiSupermarket.it.



"Proprio come ogni società oggi ha una presenza web o social e contatti e-mail e telefonici, pensiamo che nel prossimo futuro molte società dovranno dotarsi di una propria "AI proprietaria" in grado di soddisfare le richieste e aspettative dei clienti, una AI personalizzata e modellata sui servizi, la storia, i dati e le competenze specifiche e uniche dell’azienda, tutti elementi tipicamente non accessibili tramite i principali modelli AI generalisti. ChatMutuo AI è dunque l’assistente conversazionale AI che unisce la potenza e rapidità dell’intelligenza artificiale a oltre 15 anni di esperienza MutuiSupermarket nel campo della scelta e soprattutto ottenimento del miglior mutuo, con risultati spesso sorprendenti sul fronte della fruibilità e della semplicità di interazione. È però opportuno sottolineare che ChatMutuo AI non si pone come un consulente finanziario ma come uno strumento di accesso a competenze societarie e dati di mercato aggiornati, per l’avvio di un seguente processo di verifica di fattibilità dello specifico mutuo individuato, supportato da professionisti MutuiSupermarket iscritti all’Elenco ufficiale dei Mediatori Creditizi".





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