Il Salone del Risparmio si chiude con oltre 20 mila partecipanti tra presenza e digitale

La prossima edizione il 6-8 aprile 2027

(Teleborsa) - Si conclude la XVI edizione del Salone del Risparmio, che si conferma uno dei principali momenti di incontro per l'industria del risparmio gestito in Europa. Nel corso delle tre giornate, secondo i dati forniti dagli organizzatori, la manifestazione ha registrato la partecipazione di oltre 15.600 visitatori in presenza e 4.600 utenti collegati attraverso la piattaforma digitale FR|Vision.



"Il Salone prosegue nel suo percorso di trasformazione, affermandosi sempre più come una piattaforma di contenuti e relazioni che vive ben oltre i giorni dell'evento - ha commentato Jean-Luc Gatti, Direttore del Salone del Risparmio - Il livello di partecipazione e la qualità del confronto emersa in queste giornate confermano l'importanza di momenti di condivisione per interpretare scenari sempre più complessi e supportare l'industria nelle scelte future".



Nel corso della tre giorni, il dibattito si è sviluppato attorno ai principali fattori di cambiamento che stanno attraversando il settore, con un'attenzione particolare al tema dell'attivazione della liquidità e al suo ruolo nel sostenere crescita e sviluppo economico, al centro del dibattito dell'edizione: dalle dinamiche macroeconomiche e geopolitiche al crescente ruolo dei mercati privati, fino all'impatto delle tecnologie emergenti e dell'intelligenza artificiale sui modelli di investimento e consulenza. Ampio spazio anche alle tematiche ESG e all'evoluzione del rapporto tra consulenti e risparmiatori.



"L'integrazione tra dimensione fisica e digitale è oggi parte integrante del modello del Salone. Non si tratta solo di ampliare la platea, ma di rendere i contenuti accessibili nel tempo e costruire un'esperienza che accompagni i professionisti anche oltre l'evento", ha aggiunto Gatti.



Nel corso delle tre giornate, il Salone ha confermato anche la propria vocazione inclusiva e multidisciplinare, rafforzando il dialogo tra industria e risparmiatori e valorizzando il ruolo dell'educazione finanziaria come leva per scelte più consapevoli. La terza giornata, aperta al pubblico, ha visto la partecipazione di famiglie, studenti e giovani, offrendo strumenti concreti per avvicinarsi al mondo degli investimenti e comprendere meglio le dinamiche finanziarie.



Il prossimo appuntamento con il Salone del Risparmio è già fissato, la XVII edizione si terrà dal 6 all'8 aprile 2027, sempre presso l'Allianz MiCo di Milano.

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