Nomisma-MutuiSupermarket: il 65% degli italiani cerca il mutuo online, 1 su 3 si fida dell'AI

(Teleborsa) - Il 65% delle famiglie italiane utilizza i canali digitali per informarsi sui mutui e l'89% consulta annunci immobiliari online, in un mercato caratterizzato da una variabilità dei tassi e da politiche di erogazione sempre più diversificate tra i vari istituti. È quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del Borsino Mutui Acquisto Casa, l'osservatorio realizzato da Nomisma e MutuiSupermarket.it.



Il report evidenzia che nel 2025 il 46% delle compravendite residenziali è stata assistita da mutuo (i finanziamenti per l'acquisto casa rappresentano ormai quasi un quarto dei prestiti alle famiglie attivi in Italia) ma le competenze finanziarie degli italiani rimangono spesso insufficienti secondo l'OCSE, rendendo la scelta del prodotto più adeguato una fonte di stress.



Il 52% degli intervistati sente l'esigenza di confrontare i tassi delle principali offerte, il 45% vuole simulare la rata mensile e il 41% richiede maggiore chiarezza e trasparenza sui costi complessivi.



In questo contesto cresce il ruolo dell'intelligenza artificiale come supporto decisionale: 1 italiano su 3 la percepisce come uno strumento efficace per orientare la scelta del mutuo, con funzioni apprezzate quali la spiegazione chiara delle differenze tra le offerte (35%), la comprensione di termini tecnici e contrattuali (33%) e la ricerca interattiva delle migliori proposte (33%).



La propensione è particolarmente alta tra i giovani under 36, con il 71% disposto a usare l'AI per scegliere e ottenere il proprio mutuo, e il 69% degli italiani in generale favorevole ai comparatori di nuova generazione potenziati con AI.



Per rispondere a questa domanda, MutuiSupermarket.it ha lanciato ChatMutuo AI, il primo assistente conversazionale mutui in Italia basato sull'intelligenza artificiale. L'assistente (denominato "Axel") permette di ottenere risposte personalizzate su aspetti tecnici, legali e finanziari del mutuo e di confrontare le offerte delle banche partner della piattaforma, che coprono oltre il 90% del mercato italiano, con accesso immediato a un parere di fattibilità fornito da un consulente esperto. Stefano Rossini, Amministratore e Fondatore di MutuiSupermarket.it, spiega che nasce con un duplice obiettivo: "da un lato, fornire al consumatore uno strumento di educazione e approfondimento finanziario quanto mai fruibile e semplice, dall’altro facilitare una scelta di mutuo informata e personalizzata, garantendo l’accesso immediato alle migliori offerte di mercato, aggiornate in tempo reale".



(Foto: TanyaJoy - stock.adobe.com)

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