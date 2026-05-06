Piazza Affari: spinge in avanti Moltiply Group
(Teleborsa) - Brilla il broker online per i mutui alle famiglie, che passa di mano con un aumento del 4,63%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Moltiply Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Moltiply Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 37,72 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 36,37. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 39,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```