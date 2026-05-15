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Pesante sul mercato di Piazza Affari Moltiply Group
Migliori e peggiori
,
In breve
15 maggio 2026 - 12.30
Pressione sul
broker online per i mutui alle famiglie
, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,40%.
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