New York: andamento negativo per United Health

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la big delle assicurazioni sanitarie , che mostra un decremento del 2,19%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di United Health rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell' assicuratore sanitario . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 390,2 USD, con il supporto più immediato individuato in area 382,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 379,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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